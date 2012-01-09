《专栏》2012年:人民币驶入政治性升值通道

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿 周子衡

过去一年，经历了春、冬两个连跌的刹车示警，人民币升值的经济动能已然不足，确保升值依靠的是不断加大的政治油门。新的一年是全球大选政治年，各大国际货币加剧彼此倾轧、竞逐与闪避，于此复杂路况中，人民币国际化不仅要求得经济解，更要追求政治解，可以说，已然驶入国际货币政治的匝道。

**汇率操纵与升值——中美货币纠结**

年前，美国国会会议未将中国列为汇率操纵国，随之，人民币兑美元的水平便历史性地升至6.31:1。中国究竟是汇率操纵国，还是“被”操纵国？

去年四月，决定人民币汇率水平的上海外汇交易中心出现了人民币兑美元的三日连跌，入冬出现了十日连跌。这表明，作为最大买家和最高出价者的人民银行一旦放弃买入美元，哪怕是一个交易日，市场即出现本币下跌。进而表明，当前的汇率水平恰恰是央行买入式干预与操纵的结果。

中国央行通过自身无限制的本币创造来无限制地购买美元外汇，制造出越来越高的本币对美元的汇率水平。这样的汇率形成机制是一个彻头彻尾的汇率升值操纵。

但在美方看来，只要汇率升值，即不算操纵，一旦汇率贬值，即被定义为“汇率操纵”。非但如此，只要升值缓慢、迟疑，有所动摇，美方即会一再重申官方的深刻忧虑与民间的强烈质疑，美国舆论也强力声讨，大肆拉抬所谓民意，更有政客甚或放胆进行立法威胁。

问题简单了，是否以及如何操纵都不重要，重要的是，结果必须是单边升值。依此逻辑，人民币“被”升值了，中国全然不是所谓的“汇率操纵国”，而沦为彻头彻尾的“汇率被操纵国”。究竟谁在操纵人民币汇率？这顶大帽子不论扣在中美两国谁的头上，都够纠结的。我们只能说，这是中美两国货币政治博弈的结果。

**全球大选之年，人民币将继续升值**

三十年前，中国“外汇饥渴”；三十年後，外汇过剩了，无论是从贸易视角来审视，还是从货币口径来解读，央行买入的美元确实够多了。从上海外汇交易中心的视角看，不难理解，本币持续升值，导致境外美元涌入，场内美元卖盘增加，央行照单全收，本币投放自然过量。本币升值策略是饮鸩止渴，它减少本期本币投放，却引致下期本币放量投放。唯有本币贬值，才能导引场内美元买盘增加，热钱出逃，央行惜买，甚或售出美元，本币始得大量回笼。这是经济账，比较简易，但政治账，颇为复杂，两本账统在一起，就不免又要纠结了。

去年两连跌後，本币升值的经济预期破掉了，央行仍拉抬本币汇价，实为“政治性升值”。究其原因，大体有五：

（1）稳固本币。如果央行停购美元，本币贬值预期形成，引发购汇狂潮，动摇本币稳定，不如以升值固守本币。

（2）外部形象。全球货币体系大厦将倾，欧元骨折，美元瘫软，人民币如贬值，即成破“局”者，众怒难犯，不如顺水推舟——升值。

（3）输出本币。有升值保证，人民币与其他币种的货币互换才得逐一实现，本币所承受外压才获部分外移。升值激励一些国家，有如苏丹等国，更要求彼此直接使用本币交易，抛弃美元中介。

（4）强化宏观调控。升值利於当局垄断控制外汇，以债权、股权制衡外部经济，左右境内货币投放，强化政府经济威权；贬值则各方与政府部门争汇，外储或将不增反减，削弱当局的经济调控权能。

（5）人民币升值有助增持美债，中美亲善。

2012年是全球大选年，也是全球货币体系重建的关键年，货币问题依赖政治解决，成为全球趋势。人民币国际化，经济先行，但归根结底还是要“讲政治”。

**中欧货币政治暂无交集**

全球以欧美中形成“大三角”格局。其中，美欧货币竞争，安全一体化；中美安全角力，货币几近一体化；换言之，欧洲安全和中国货币都受制於美国，但中欧彼此间并无安全或货币羁绊。

去年十月，蒙古国申请加入欧洲安全组织。布鲁塞尔生拉硬扯地对华打出安全牌，绕过华盛顿强压北京纾困。

对此，中方在20国集团峰会上宣示立场，中国相信欧洲有能力自救。人民币与欧元各行其是，并无交集。随後，欧盟对美前倨後恭，透过杰拉德女士大声恳求美援，华盛顿则冷漠以对。

货币大三角中，欧元过於孤立，人民币与美元过於紧密。对人民币而言，“美元第一”这一既定格局在大选年不会有变。

**中日货币政治交集生成**

东亚以中日美形成“小三角”格局。其中，安全上，美日同盟，与中国角力；货币上，日元虽独立，但与人民币一样，深受对美元升值的压力。货币小三角中，中日相互接近，协调对美汇市政策，势所必然。

去年耶诞节，日相来华，签购价值百亿美元的中国国债，日本的“国债”外交拉近了两国货币关系，应予积极看待。去年2月，中国取代日本东亚第一和世界第二的经济地位，两国货币关系有待顺应此变化。3月以降，日核危机爆发，美军战略後移，南海争端凸显，中日安全态势转稳。12月，日元全力反升值，40万亿挹注降汇价，几乎同时，人民币出现十连跌。中日必须协调汇市操作，避免重创美元。

当前，日本亟待以军工产业提振其疲弱的经济，微量买进中国国债，对华输诚的同时，竭力为日本创造出新的政经空间。

当然，持有中国国债，日本也可用来牵制中国，甚或联美制华。这意味着中国有义务与必要多倾听日方意见，与其协调货币外交立场。人民银行就此发声，欢迎日本企业在华发行人民币债券，亦即不满足于政府间合作，主张双边合作应拓展到企业或市场层面。

**警惕人民币“跛足的国际化”**

在全球货币体系的衰变与更生中，人民币狭路求存，只有多交朋友，少树敌，不贪虚名，务实前行，才能淡出政治羁绊，化蛹为蝶，最终谋得货币主权之独立与完整。

当前，人民币对内贬值，对外升值，或有意见甚认为，中美物价已经全面倒挂，若一味“讲政治”、“被”升值，不知所止，人民币国际化也将踢到铁板，虽终步出政治匝道，也逃脱“跛足”的厄年，沦为东亚“第二个日元”，是足为警。（完）

(作者就职于中国社科院金融所)