因牛奶需求上涨,中国加大奶牛进口

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月9日电---中国将加大奶牛进口，并力争向更大农场转型。蒙牛乳业丑闻曝光後，中国乳业试图提高产量和质量。
中国农业部一项改善人口营养的长期规划提出，计划2020年全国奶类产量达到6,400万吨。
但中国乳业发展还有很长的路要走。2008年，中国乳业三聚氰胺事件曝光，奶农和中间商在劣质牛奶中添加三聚氰胺，以便在蛋白质含量检测中造假，导致30万婴儿患病，其中至少六人死亡。
北京东方艾格农业咨询有限公司（BOABC）高级分析师陈连芳称，目前中国牛奶需求持续上涨，而国内奶牛数量不足，牛奶产量偏低。
三聚氰胺事件後，国内牛奶需求大跌，中国乳业出口锐减。小奶农屠宰奶牛，约40%小农场倒闭。
随着中国政府大力发展奶牛现代化规模养殖，目前需要进口大量奶牛。
陈连芳预计，中国去年进口奶牛10万头，主要来自新西兰、澳大利亚和乌拉圭，高於前年的8万头。
但问题是，上述三国的奶牛通常吃草养殖。而中国缺少肥沃富饶的牧场，改用开发大规模农场，将奶牛圈养饲料养殖。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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