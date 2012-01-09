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债券 | 2012年 1月 9日 星期一 15:24 BJT

〔欧元债市〕德债盘初小涨,欧债危机提振避险买需

路透伦敦1月9日电---德国公债期货周一小幅高开,进一步扩大近期涨幅,因久未化解的欧债危机继续支撑对德债的避险买需.

市场本周主要关注,西班牙与意大利公债在这两国本年首次标债前将有何表现,2012年伊始投资者对这两国公债的买兴几未显示改善迹象.

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