〔投行观点〕中国今年货币政策料维稳,将依赖数量工具缓步放松--摩根大通

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透北京1月9日电---投资银行-摩根大通周一发布报告解读上周召开的全国金融工作会议指出,预计中国今年的货币政策将优先维稳,放松幅度料相对缓和,且将更多依赖于数量型工具.
摩根大通报告表示,考虑到2012年中国的政策将以"稳定"为主,金融领域改革战略上的大突破或大变革料不太可能发生.而在政策方面,会议内容支持我们关於2012年货币政策将偏向放松的观点,不过幅度则将相对缓和.
"我们预计货币放松将更多依赖于数量型工具,包括下调存款准备金率,公开市场操作,以及银行信贷窗口指导.且这些放松措施将被有选择性的运用并利好於部分领域,而例如地产及高能耗高污染行业等领域则将继续面临信贷紧缩的局面",报告称.
中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上,再度呼吁要加强信贷对实体经济的支持.他指出要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.[ID:nCN1325414]
摩根大通认为,在近期国内外风险上升的背景下,上述政策立场对於确保合理的经济增长是有必要的,同时亦可防范金融系统及实体经济形成新的风险.
同时,报告并认为,楼市调整、地方政府债务,以及金融稳定之间的相互作用,可能将是中国决策者2012年在国内所面临的最大不确定性.
"虽然我们认为这一问题依然可控,但防范新一轮大规模的货币放松及新增问题贷款非常关键",报告称.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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