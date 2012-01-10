《即时观点7》中国12月进出口增速双双创下逾两年低点,进口更远逊预期

路透北京1月10日电---中国海关周二公布数据显示,12月中国进出口增速延续下行趋势,并双双创下逾两年来的低点,其中12月的进口增幅更远逊於市场预期,跌至26个月来新低.

而出口增速则继续下滑至2009年11月以来的低点.2011年全年的贸易顺差额则继续收缩.

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主要数据:

--12月出口同比增长13.4%(路透调查中值13.5%),11月为13.8%

--12月进口同比增长11.8%(路透调查中值17.0%),11月为22.1%

--12月贸易顺差165.2亿美元(路透调查中值为顺差87.8亿美元),11月为145亿美元

--2011年全年贸易顺差为1,551.4亿美元,比上年净减少263.7亿美元,收窄14.5%

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以下为市场人士的评论:

--渣打银行驻上海经济分析师 李炜:

去年最後几个月中国出口表现相当强劲,与强健的美国数据一致.美国市场年末回温,可能是因为下半年经济成长出现反弹.

我们关切的是欧美经济将放缓.我们看到的美国经济加速成长,是受两个暂时性因素驱动:一是个人储蓄率下降,其二是投资赋税优惠到期前的固定资产投资热潮,支撑了美国经济成长.这两个因素今年都会消失,所以我们认为美国经济成长将会放缓,更别提欧洲仍在衰退.

上半年里中国出口市场经济有一半出现放缓,这就是经济成长预期仍然不乐观的原因.

中国出口增速放慢且楼市库存不断增加开始令商业住房建设承压,中国经济成长将因此放缓,恐令进口慢下来.

放缓并未接近尾声.可能还需要一个季度或四到五个月时间,中国才会和其他新兴市场一起重拾成长动能.

--大和证券资本市场驻香港经济师 赖志文:

主要是进口令人失望,数字与11月相比弱许多,且远逊於预期.这意味着11月的涨势只是暂时,国内经济正大幅放缓.这也说明削减库存仍在进行.

中国将不得不继续放宽政策以保护内需.

他预期2012年中国出口年增率将降至略高於5%的水平.

--ING亚洲研究主管 TIM CONDON:

紧缩的货币政策本身就给中国经济带来冲击,而出口增速放缓使得情况雪上加霜.房地产市场放缓已使内需疲软,现在出口也在拖累支出.

我认为政府将会加强微调.中国很快将下调存款准备金率,且人民币升值步伐将持续放缓.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

数据基本符合预期,唯进口略低於预期,因内需总体较差.而出口相对略好则是由於美国近期的经济数据较预期更好,且有节日效应推动.12月进口大幅下降亦导致顺差扩大.

未来出口增速继续回落的总体态势将不会改变,因欧洲形势仍不明朗,美国房地产业和就业亦尚未完全复苏,且欧债危机对美国的影响还未完全显现,故外部环境仍有待观察.预计2012年上半年,出口将维持较低增长,而下半年则需待不确定因素明朗後才可能出现回升.

进口方面,由於近期房地产投资回落明显,且预计一季度环比增速将继续回落,因而未来进口增幅料不会很快,但相对出口则较好,且将略快於出口.在此判断下,预计未来贸易顺差将总体呈现回落态势.且2012年全年顺差将在2011年的基础上略降.

另外,目前人民币升值压力已明显趋缓,因美国经济已适当回升.预计今年将延续小幅升值态势,幅度为2%左右.

--澳洲联邦银行(新加坡)分析师 ANDY JI:

从历史上看12月贸易数据通常会低一些,例如,在过去20年里,12月出口增速有13次低於前月.

因此,此次13.4%的出口增速相对强劲.而且,对欧洲的出货量似乎也暂时持稳了.

进口增速放缓让人困惑,尤其是商品进口无论从进口量还是进口额看,仍然很强劲.可能是近几月库存上升,导致出现未来几月外需趋疲的预期.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

从去年12月进出口情况看,出口保持相对平稳,略好於预期;受国内需求回落,进口增速下滑明显,进口规模变化更反映国内实体经济变化;贸易顺差继续朝主动平衡方向发展,12月数据中,尤其进口数据波动更反映主动平衡为2012全年顺差缩减预留空间.

在外围形势趋紧的背景下,2012全年出口料保持在20%以上,出口形势仍没有出现过於悲观的局面.在美国经济复苏延续及亚太自由贸易促进下,预计今年出口绝对额仍然有望继续增长,但同比增速回落.

--湘财证券宏观研究员 陈乐天:

去年12月出口增速下滑表明海外需求仍在趋於疲软,而进口不振的主要原因还是投资的下滑,此外也与消费需求不旺和来料加工受外需拖累有关.预计1月份进出口同比增速还会下滑到5%左右,这也与去年基数较高以及内外需下滑有关.全年来看进出口增速料呈现"N"型走势,继1月之後在5、6月份出现第二个低点.

去年全年贸易顺差较去年缩窄了260亿美元,预计2012年还会继续缩窄,且幅度还会扩大.我们在2012年宏观报告中预测,2012年全年顺差为850亿美元左右.

虽然出口形势可能会比较差,但在促进结构升级的基调下,预计出口政策会保持平稳,不会有太大退税或全面优惠,即便有也会侧重於产业升级方面,把一些低附加值产品淘汰掉.

--东北证券策略分析师 杜长春:

12月对外贸易数据出口略超市场预期,而进口显着回落且回落幅度较大,增速低於预期.

在出口方面,欧美等发达经济体受年末节日需求上升等因素推动出现企稳好转,美国以及欧洲地区PMI均出现反弹,尤其美国进口订单由11月的49%大幅反弹至12月的54%,表明欧美经济体进口需求的显着恢复带动国内出口增速恢复.进口方面的下降,一方面是国内经济增速回落下,企业去库存为主,国内PMI产成品库存指数12月下降2.5个百分点,此外临近春节企业生产意愿下降也部分影响到进口需求.

未来对外贸易仍存在着诸多不确定性,不仅外围经济体容易受到欧债危机的影响,而且目前货币政策正处於逐步调整阶段,投资增速回落仍在延续,导致了国内需求力度仍然较弱,预计一季度对外贸易仍将以逐步回落为主.

展望今年,政策对於贸易方面的刺激作用有限,因为在国内消费增速回落的压力下,需求端仍受制於投资释放力度,而投资方面仍以有保有压、局部特征为主.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

感觉出口跟此前的预期差不多,甚至更好一点.这样粗算一下,全年的出口增速大约在18%左右的水平,也还可以.我们认为出口形势并未受欧债危机太大冲击,加之对新兴市场出口力度比往年增加,此消彼长.

展望今年,欧元区不确定因素仍存,不过美国目前维持一个温和复苏的态势,所以对於中国出口我们认为总体情况比今年差一点,但是不悲观,预计年度增幅稍高於10%的水平.

--银河证券宏观经济分析师 张新法:

12月进口下降太多,有点出乎意料.这反映了整体经济形势,由於内需下降比较大.出口整体还处於正常区间,全年呈现前高後低走势.

从2011年全年看,进口增速快於出口,全年内需比较旺,出口增速保持在20%之上,好於预期.整体进口增速高於4.6个百分点,预计全年进出口对GDP贡献可能为略为负值.

2012年贸易形势变数较大,进出口增速可能会回落5-8个百分点,大的贸易夥伴形势不容乐观;国内内需不是太强,进口增速有可能下降.人民币汇率,贸易保护的问题都会比2011年严峻.