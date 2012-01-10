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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:18 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国国家开发银行至多200亿元人民币10年期固息债上午10:00-11:00招标,利率预测均值3.86%
  中石油集团100亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率招标区间4.54%-5.54% 
  中石油集团100亿元10年期固息债10:00-11:00招标,利率招标区间4.69%-5.69%
  中金岭南(000060.SZ)5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),广发银行主承
  国投新集(601918.SS)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行和中信证券主承
  中国轻工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承
  苏州创元投资5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行和兴业银行主承
  陕西汽车集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
  云铝股份(000807.SZ)3亿元五年期浮息(一年定存基准)中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  重庆文资公司4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
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  二、新债上市:   

  东北轻合金1亿元一年期短融041259001,票面利率7.90%
  宁波交通投资控股公司10亿元五年期中票1282005,票面利率6.36%
  新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融041259002,票面利率6.0%
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  三、缴款:

  济宁市城投16亿元七年期固息债1180203,票面利率8.30%
  四川龙蟒集团5亿元一年期短融
  二滩水电开发公司15亿元一年期短融  
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  四、还本付息:

  浙江恒逸集团5亿元一年期短融1181006到期兑付,票面利率4.93%
  东方集团(600811.SS)5亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1181007到期兑付,基本利差2.30%
  长江电力(600900.SS)40亿元六个月期短融1181315到期兑付,票面利率4.85%
  国开行500亿元五年期浮息(一年定存基准)固息债070226付息,基本利差0.75%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国务院总理温家宝周一主持召开会议,讨论通过西部大开发及东北振兴"十二五"
(2011-2015年)规划,称要继续实施区域发展总体战略和主体功能区规划,促进区域经济良性
互动.[ID:nCN1327908]

  --中国官方媒体新华社报导称,中国证监会誓言积极推进新股发行(IPO)体制及退市机制方
面的改革,并鼓励增加债券发行品种,为投资者提供更多更具投资价值的交易.[ID:nCN1327160]

  国家统计局1/12公布去年12月工业品价格指数(PPI)              (2011年11月2.7%)   
            1/12公布去年12月居民消费价格指数(CPI)            (2011年11月4.2%)        
            1/17召开国民经济运行情况新闻发布会   
                  其中:    固定资产投资                      (2011年1-11月24.5%) 
                           社会消费品零售总额                (2011年11月17.3%) 
                           工业增加值                        (2011年11月12.4%) 
                           房地产投资和销售情况月度报告      
            1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 周晓峰/边竞; 审校 李宏薇

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