《中国债券市场每日交易备忘》--1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多200亿元人民币10年期固息债上午10:00-11:00招标,利率预测均值3.86% 中石油集团100亿元七年期固息债10:00-11:00招标,利率招标区间4.54%-5.54% 中石油集团100亿元10年期固息债10:00-11:00招标,利率招标区间4.69%-5.69% 中金岭南(000060.SZ)5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),广发银行主承 国投新集(601918.SS)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行和中信证券主承 中国轻工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 苏州创元投资5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行和兴业银行主承 陕西汽车集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 云铝股份(000807.SZ)3亿元五年期浮息(一年定存基准)中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 重庆文资公司4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 东北轻合金1亿元一年期短融041259001,票面利率7.90% 宁波交通投资控股公司10亿元五年期中票1282005,票面利率6.36% 新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融041259002,票面利率6.0% ============================================================================== 三、缴款: 济宁市城投16亿元七年期固息债1180203,票面利率8.30% 四川龙蟒集团5亿元一年期短融 二滩水电开发公司15亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 浙江恒逸集团5亿元一年期短融1181006到期兑付,票面利率4.93% 东方集团(600811.SS)5亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1181007到期兑付,基本利差2.30% 长江电力(600900.SS)40亿元六个月期短融1181315到期兑付,票面利率4.85% 国开行500亿元五年期浮息(一年定存基准)固息债070226付息,基本利差0.75% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝周一主持召开会议,讨论通过西部大开发及东北振兴"十二五" (2011-2015年)规划,称要继续实施区域发展总体战略和主体功能区规划,促进区域经济良性 互动.[ID:nCN1327908] --中国官方媒体新华社报导称,中国证监会誓言积极推进新股发行(IPO)体制及退市机制方 面的改革,并鼓励增加债券发行品种,为投资者提供更多更具投资价值的交易.[ID:nCN1327160] 国家统计局1/12公布去年12月工业品价格指数(PPI) (2011年11月2.7%) 1/12公布去年12月居民消费价格指数(CPI) (2011年11月4.2%) 1/17召开国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资 (2011年1-11月24.5%) 社会消费品零售总额 (2011年11月17.3%) 工业增加值 (2011年11月12.4%) 房地产投资和销售情况月度报告 1/18公布去年12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 周晓峰/边竞; 审校 李宏薇
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国