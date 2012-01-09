中国作家起诉苹果侵权--报导

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海1月9日电---据财新网报导，几位中国作家起诉苹果(AAPL.O)在其应用商店提供盗版书籍下载，索赔金额达1,190万元。
数月来，这些作家一直要求苹果从其App Store删除侵权书籍。
财新网上周五报导称，作家维权联盟的这九位作家，向北京第二中级人民法院起诉苹果侵犯版权，涉及作品达37部。
多年来，作家维权联盟也曾向百度(BIDU.O)和谷歌(GOOG.O)的网络书籍作品发起类似高调斗争。
路透就此联系相关方。中国文字着作权协会称无人可就此事置评，暂时也无苹果发言人评论，北京第二中级人民法院的电话则无人接听。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r