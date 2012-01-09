〔企业并购〕瑞银预计兖州煤业收购澳洲Gloucester成功机会很大--高层

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透上海1月9日电---投资银行瑞银UBSN.VX高层周一预计,中国兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)旗下子公司收购澳洲Gloucester CoalGCL.AX的成功机会很大.
瑞银亚洲投资银行部主管金弘毅在一会议间隙对媒体表示,"我们觉得澳洲Gloucester已经是一家上市公司,大股东也是一个新加坡的上市公司,所以问题应该比较小,成功的机会还是很大的."
瑞银是该项并购的财务顾问.
以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业去年12月公布,旗下兖煤澳大利亚透过与Gloucester Coal合并,Gloucester Coal将成为兖煤澳大利亚的全资附属公司,後者并将取代Gloucester Coal在澳洲上市,间接借壳上市.[ID:nCH0091571](完)
--发稿 林琦; 撰写 边竞; 审校 丁淑琴
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。