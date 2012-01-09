〔企业并购〕瑞银预计兖州煤业收购澳洲Gloucester成功机会很大--高层

路透上海1月9日电---投资银行瑞银UBSN.VX高层周一预计,中国兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)旗下子公司收购澳洲Gloucester CoalGCL.AX的成功机会很大.

瑞银亚洲投资银行部主管金弘毅在一会议间隙对媒体表示,"我们觉得澳洲Gloucester已经是一家上市公司,大股东也是一个新加坡的上市公司,所以问题应该比较小,成功的机会还是很大的."

瑞银是该项并购的财务顾问.

以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业去年12月公布,旗下兖煤澳大利亚透过与Gloucester Coal合并,Gloucester Coal将成为兖煤澳大利亚的全资附属公司,後者并将取代Gloucester Coal在澳洲上市,间接借壳上市.[ID:nCH0091571](完)