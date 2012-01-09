〔中国新债〕中石油集团明日将招标发行200亿元企业债,七年和10年期各半

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透上海1月9日电---中国石油天然气集团公司周一公告称,将於明日招标发行200亿元人民币固息企业债,分为七年期和10年期两个品种,规模各100亿元.
刊登于中国证券报的债券募集说明书显示,该债券票面年利率为Shibor(上海银行间同业拆放利率)基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为5.24%.其中,七年品种基本利差区间为-0.70%-0.30%;10年期品种为-0.55%-0.45%.各品种最终基本利差和最终票面年利率由市场招标结果确定.
该期债为中石油集团今年第一期企业债券,牵头主承销商为银河证券,联席主承销商为中金公司、国开证券、宏源证券000562.SZ等.采用单一利率(荷兰式)招标方式.招标时间为1月10日,发行期为1月11日-12日,缴款截止时间为1月12日上午11:00.
中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.经联合资信评估有限公司综合评定,中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.
该债券募集资金160亿元拟用於西气东输二线项目建设;40亿元拟用於补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r