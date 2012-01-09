〔中国新债〕中石油集团明日将招标发行200亿元企业债,七年和10年期各半

路透上海1月9日电---中国石油天然气集团公司周一公告称,将於明日招标发行200亿元人民币固息企业债,分为七年期和10年期两个品种,规模各100亿元.

刊登于中国证券报的债券募集说明书显示,该债券票面年利率为Shibor(上海银行间同业拆放利率)基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为5.24%.其中,七年品种基本利差区间为-0.70%-0.30%;10年期品种为-0.55%-0.45%.各品种最终基本利差和最终票面年利率由市场招标结果确定.

该期债为中石油集团今年第一期企业债券,牵头主承销商为银河证券,联席主承销商为中金公司、国开证券、宏源证券000562.SZ等.采用单一利率(荷兰式)招标方式.招标时间为1月10日,发行期为1月11日-12日,缴款截止时间为1月12日上午11:00.

中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.经联合资信评估有限公司综合评定,中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.

该债券募集资金160亿元拟用於西气东输二线项目建设;40亿元拟用於补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.(完)