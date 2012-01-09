版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 16:02 BJT

〔金属期市〕期铜价格下跌,受美元上涨拖累

* LME期铜抹去上日涨幅

* 美元上扬推低商品价格

* 德国1100GMT将公布11月工业生产数据

路透吉隆坡1月9日电---期铜价格周一下跌,抹去上日涨幅,因对欧元区经济增长缓慢的疑虑支撑美元,从而拉低商品价格.

0717GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.7%报每吨7,525美元,周五升0.5%.

上海期货交易所3月期铜SCFc3亦跌0.7%报每吨55,490元人民币(合8,800美元).

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐