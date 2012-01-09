〔金属期市〕期铜价格下跌,受美元上涨拖累

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升

路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。