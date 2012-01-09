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市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 15:58 BJT

《外汇动态》欧元兑美元升至盘中高点,面临55小时移动均线压力

0748GMT--欧元兑美元EUR=升至盘中高点1.2751美元,此前位於1.2730美元附近的停止单被引发.交易商指称瑞士和德国账户买入欧元.

位於1.2750/60附近的更多停止单料限制其涨势.欧元55小时移动均线在1.2771美元,也可能形成技术阻力.(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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