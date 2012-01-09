〔全球金市〕金价微跌,受美元坚挺及欧债危机忧虑影响

台湾新债：苹果30年零息债以4.30%定价，募资10亿美元--柜买中心
路透台北2月15日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，美国消费电子公司苹果二度来台湾发行的30年期零息债券，三年内不赎回券(NC3*1)以IRR(隐含年报酬率)4.3%定价，募资10亿美元。
路透新加坡1月9日电---金价周一微跌,上周曾将黄金推升3%的动能消散,因美元走强和欧元区债务危机忧虑加剧.
欧债危机的忧虑盖过了美国乐观经济数据的影响.数据显示,美国12月失业率降至近三年低点,显示经济势头正在增强.
路透台北2月15日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，美国消费电子公司苹果二度来台湾发行的30年期零息债券，三年内不赎回券(NC3*1)以IRR(隐含年报酬率)4.3%定价，募资10亿美元。
(重发以修改标题措辞) 路透上海2月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日升0.20%至94.25；SDR篮子指数升至96.08，BIS篮子指数升至95.56。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.62%，SDR篮子指数升0.60%，BIS指数跌0.71% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8632 174 欧元 7.2618 330 日圆 6.002 494 港元 0.8845 21.8 英镑
曼谷--泰国央行总裁威拉泰与国家经济及社会发展局(NESDB)负责人Porametee Vimolsiri就泰国经济发表谈话(0600)。