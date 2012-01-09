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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 16:00 BJT

〔全球金市〕金价微跌,受美元坚挺及欧债危机忧虑影响

路透新加坡1月9日电---金价周一微跌,上周曾将黄金推升3%的动能消散,因美元走强和欧元区债务危机忧虑加剧.

欧债危机的忧虑盖过了美国乐观经济数据的影响.数据显示,美国12月失业率降至近三年低点,显示经济势头正在增强.

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