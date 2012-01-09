〔中国房地产〕2012年上半年房价或稳中有降,下半年基本平稳--商会报告

* 2012年上半年房价或稳中有降,下半年平稳

* 房屋交易面积将小幅增加

* 上半年形成供应高峰,投资增速料下滑至16%

路透北京1月9日电---中国全国工商业联合会房地产商会周一发布报告称,2012年中国经济增速下滑将减弱房价上行压力,上半年房价料稳中有降,下半年房价基本平稳的可能性较大.

由该商会等组建的"REICO工作室"报告并称,在首套购房优惠利率政策的影响下,伴随着市场供应量的增加,预计2012年房屋交易面积将小幅增加.

"我们注意到2012年货币政策有可能会适度微调,这种货币政策的调整,流动性的适当放松,对房地产市场应该是一个非常好的消息,"REICO工作室博士刘琳在发布会上表示.

报告分析称,由於2012年房地产调控政策方向和力度不会变,预计商品房新开工和施工面积增速将出现较大幅度下降;同时因2011年商品房新开工面积增速连续下降,将严重影响2012年房地产开发投资的增长.

华远地产董事长任志强在同一场合表示,影响未来房价的不仅涉及资金问题,还包括中国国内生产总值(GDP),房屋新开工及供应量等问题.

中国住房和城乡建设部部长姜伟新2011年12月底称,2012年要继续坚持房地产调控不动摇,严格实施差别化住房信贷、税收政策，支持居民的合理购房需求,优先保证首次购房家庭的贷款需求.

**2012年上半年形成供应高峰**

报告称,从房地产市场供应情况看,由於2010年3-11月商品房新开工面积的大幅增长,经过一年左右时间形成市场供应,将导致供应量的增加从2011年三季度一直持续到2012年上半年.

"今年上半年会形成供应的高峰期...但是这个高峰期过了之後,新开工开始下降,意味着再往後期没了,有可能到2013年供求关系会形成恶化,"任志强表示.

与此同时,商品房建设活动增速将出现明显放缓,保障房可在一定程度上抵消商品房投资增速的下滑,预计2012年房地产开发投资增速约为16%.

国家统计局此前数据显示,2011年1-11月全国房地产开发投资同比增长29.9%,仍处於高位,但已连续第四个月增速出现放缓.[ID:nCN1274776]

在开发商资金状况方面,报告显示,2011年末房地产开发企业资金压力较大,但低於2008年金融危机发生时的资金压力水平.

报告提供数据显示,1-11月中国房企资金来源与房地产开发完成投资的比例为1.78,略低於2009年和2010年的水平,但远高於2008年1.57的水平,反映当前房地产开发企业不存在普遍性的资金短缺.(完)