〔中国房地产〕2012年上半年房价或稳中有降,下半年基本平稳--商会报告

香港已公布经济指标--2017/2/15
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 2012年上半年房价或稳中有降,下半年平稳
* 房屋交易面积将小幅增加
* 上半年形成供应高峰,投资增速料下滑至16%
路透北京1月9日电---中国全国工商业联合会房地产商会周一发布报告称,2012年中国经济增速下滑将减弱房价上行压力,上半年房价料稳中有降,下半年房价基本平稳的可能性较大.
由该商会等组建的"REICO工作室"报告并称,在首套购房优惠利率政策的影响下,伴随着市场供应量的增加,预计2012年房屋交易面积将小幅增加.
"我们注意到2012年货币政策有可能会适度微调,这种货币政策的调整,流动性的适当放松,对房地产市场应该是一个非常好的消息,"REICO工作室博士刘琳在发布会上表示.
报告分析称,由於2012年房地产调控政策方向和力度不会变,预计商品房新开工和施工面积增速将出现较大幅度下降;同时因2011年商品房新开工面积增速连续下降,将严重影响2012年房地产开发投资的增长.
华远地产董事长任志强在同一场合表示,影响未来房价的不仅涉及资金问题,还包括中国国内生产总值(GDP),房屋新开工及供应量等问题.
中国住房和城乡建设部部长姜伟新2011年12月底称,2012年要继续坚持房地产调控不动摇,严格实施差别化住房信贷、税收政策，支持居民的合理购房需求,优先保证首次购房家庭的贷款需求.
**2012年上半年形成供应高峰**
报告称,从房地产市场供应情况看,由於2010年3-11月商品房新开工面积的大幅增长,经过一年左右时间形成市场供应,将导致供应量的增加从2011年三季度一直持续到2012年上半年.
"今年上半年会形成供应的高峰期...但是这个高峰期过了之後,新开工开始下降,意味着再往後期没了,有可能到2013年供求关系会形成恶化,"任志强表示.
与此同时,商品房建设活动增速将出现明显放缓,保障房可在一定程度上抵消商品房投资增速的下滑,预计2012年房地产开发投资增速约为16%.
国家统计局此前数据显示,2011年1-11月全国房地产开发投资同比增长29.9%,仍处於高位,但已连续第四个月增速出现放缓.[ID:nCN1274776]
在开发商资金状况方面,报告显示,2011年末房地产开发企业资金压力较大,但低於2008年金融危机发生时的资金压力水平.
报告提供数据显示,1-11月中国房企资金来源与房地产开发完成投资的比例为1.78,略低於2009年和2010年的水平,但远高於2008年1.57的水平,反映当前房地产开发企业不存在普遍性的资金短缺.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 6,750亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/16 28 2.55% 1,500 2017/2/17 14 2.50% 100 2017/2/17
路透墨尔本2月15日 - 伦敦期铜周三持稳，连续第四个交易日站在6,000美元重要关口之上，受供应担忧支撑，尽管必和必拓 与智利的全球最大铜矿罢工工人将恢复谈判。