《外汇动态》一英国银行派息传言引发英镑买盘,但买入行动或已结束

0812GMT---关於一家英国银行派息的传言支撑英镑兑美元GBP=D4.这样的资金流动通常在4-6亿英镑,且时间为1100GMT.

关於这一交易的传言一直在亚洲时段流传开来,且交易员提前做多.那些据此买入的金额或许已等同于派息规模.

技术面强烈看空,且在1.5450-70美元可见大量卖单,当前的强势(1.5440)或许是卖出机会.当前获利了结或抵消与此派息相关的所有买单.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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