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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 16:28 BJT

〔表格〕瑞士11月零售销售较上年同期增长1.8%,10月修正後为增长0.1%

路透1月9日电---瑞士联邦统计局周一公布,瑞士11月零售销售较上年同期增长1.8%.

11月零售销售经季节调整後较前月增长0.3%.

具体数据如下(经通胀调整,较上年同期变动%):

2011年11月 2011年10月

总计 1.8 0.1

扣除燃料的销售 1.8 0.1

食品、饮料和烟草 1.0 -1.0

非食品销售 2.2 0.6 (完)

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--编译 王翔琼;审校 丁琦

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