《交易视点》中国转债市场不宜追涨,增持可等待新券供给等契机--中金

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债本身估值几无压缩空间，供给压力的影响无需过度担忧。操作上不追涨，增持可等待新券供给等契机。
**策略观点**
我们近期推荐的个券基本以大盘转债和电力转债为主，实际表现尚可。这些个券正股风险点明显更少，发行人抗风险能力强，股价估值低，在当前股市格局之下至少相对表现可以期待。
今年股市板块轮动可能会比较频繁，甚至大类资产也不排除适时出现股、债强弱转换拐点，投资者把握配置节奏很重要。而大盘转债由於流动性好，这一优势更为突出。
不过，投资者仍面临如下四个问题：
第一，仓位上，建议继续控制在中性以下，转债品种只有埋伏价值，重仓价值仍不明显。
第二，配置方向上何时需要调整？等待政策累积效应和经济降低，股市届时有望迎来拐点，纯债市场机会成本降低，转而加大弹性更强的中小盘个券配置比率，目前时机不成熟。
第三，大盘转债之中，我们短期仍青睐非银行大盘转债。银行转债短期受益於一季度业绩表现，但中长期风险点仍较多，包括资产质量和向实体经济让利等。而未来民生转债等同行业供给压力仍值得关注。因此，对银行转债中期表现缺乏足够信心，仍建议重视转债自身的安全性并控制仓位。电力转债一旦出现政策尤其是房地产政策实质放松，投资者就应该转为关注风险。
第四，操作上，不追涨，增持可等待新券供给、股市黑天鹅事件、纯债机会成本降低等契机。
**热点个券**
非银行大盘转债：本次特别收益金起征点上调幅度好於市场预期。政策红利是我们看好该转债的最主要理由，未来成品油定价机制改革仍值得期待。此外，在当前市场环境下有利於大盘股获得略好的相对表现。
中短期看，非银行转债基本面仍可能略好於银行转债和电力转债。该转债替代正股甚至股票的价值毋庸置疑，应是股票投资者博弈股市走势、战胜指数的不错的工具。对纯债投资者，虽然风险可控性一般，但短期仍建议继续持有为主。
燕京转债：进入触发回售前的最後时刻。转股价修正已经不可能，公司不情愿，而大股东持有转债也是明显的障碍。难道公司愿意接受回售？显然不愿意，但即使遭遇回售，发行人不是输家，也具备接受的能力。公司可做的不多，会否通过提振股价规避回售可能要看难易程度。那麽，投资者应该怎麽做？观望为主，转债没有太多博弈空间，而正股也仅建议激进投资者少量博弈。(完)
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--整理 边竞; 审校 丁淑琴
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