〔中国票据市场〕转贴利率继续下行,票源稀疏供不应求

路透上海1月9日电---中国票据市场转贴利率周一继续下行,金融机构年初信贷规模宽裕,而市场上票源稀疏,推动转贴利率持续走低.不过随着春节临近资金面渐趋紧张,有望抑制转贴利率跌势.

"现在市场上基本都是收票的,年初开票的少,贴(现)的也不多,"华中一银行交易员称.

在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.在货币政策预微调的基调下,货币供应量最低阶段应已过去,今年新增贷款规模有望超过去年.[ID:nCN1325938]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一居高不下,不过央行承诺本周公开市场暂停发行央票,并适时启动逆回购操作的表态,还是为市场吃下了一粒"定心丸",预计春节前资金面不会出现超预期的飙涨.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3774/7.9642 8.6438/8.2880 9.7364/9.1549

上日 8.3582/7.9509 8.6486/8.2969 9.7364/9.1549

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变动+1.92bp/+1.33bp -0.48bp/-0.89bp 0 / 0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1810%,较上日6.2019%略下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4088/3.3348 3.3924/3.3214

上日 3.4130/3.3420 3.4053/3.3423

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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