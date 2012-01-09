〔中国能源〕中石油去年海外油气权益产量5,170万吨,与大庆油田相当

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透北京1月9日电---中国石油天然气集团公司称,2011年集团海外油气作业产量当量超过1亿吨,权益产量达到5,170万吨,相当於在海外建成一个大庆油田.
新华社周一文章援引该集团董事长蒋洁敏称,建成一个"海外大庆",只是海外业务发展的阶段性成果.集团未来要进一步巩固发展五大海外油气合作区,加快建成集炼油、仓储、贸易和运输等为一体的三大国际油气运营中心,并全面建成四大油气战略通道.
而中国另外一家石油巨头--中石化集团於上周宣布,截至2011年底,旗下国际石油勘探开发公司年获海外权益油达2,288万吨,预计公司2012年将实现权益油产量2,700万吨."十二五"(2011-2015年)末将突破5,000万吨.
中石油集团和中石化集团是国内主要的石化产品提供商,其主要业务均已注入两者旗下上市公司,即中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(600028.SS)(0386.HK).(完)
--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r