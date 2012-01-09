〔中国债市〕央票收益率下行因公开市场暂停助增需求,近期势头料仍好

路透上海1月9日电---中国银行间债市周一央票收益率续跌,因央行公开市场暂停发行央票,助增二级市场需求.同时稍长期限国债、金融债也在相对乐观预期下走暖.

交易员并称,虽然七天期回购利率居高不下令现券短端承压,但因央行春节前有望通过逆回购向市场注入资金,以及不排除仍有可能再次下调存款准备金率等,仍支撑债市短期预期向好.

上海一银行交易员称,受央行春节前暂停央票发行消息影响,二级市场央票买盘较多,收益率下行相对明显;国债及金融债则以五年以上期限品种受青睐.

至于後市这种暖势能否持续,该交易员认为,"应该会持续的吧,虽然央行说可以适时逆回购,不过降准的预期其实也还存在."

中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]央行最近一次下调存款准备金率在2011年12月,为时隔近三年来首次.

剩余期限近约2.8年的央票1101081券最新双边报价tCN1101081=CFXM为3.37%/3.34%,较上日尾盘的3.41%/3.36%下跌4-2个基点(bp).

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.0031 4.5190

上日 4.0043 4.3063

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4990/3.4395

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6534/2.5834

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5800/3.5091 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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