〔中国债市〕人民币利率互换上扬,受居高不下的资金利率推升

路透上海1月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周一上涨.央行承诺适时推出逆回购,却依然不解资金面压力.加之降低存款准备金率的预期屡次落空,资金难现宽裕,推升IRS报价水平.

北京一银行交易员指出,节前不容乐观的资金情况将继续令IRS承压.逆回购不会替代存准率的下调,但下调时点可能後延.

"大家之前觉得要调准备金,後来没调,改逆回购.调应该还是会调,看调的时点吧."他表示.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一居高不下,不过央行承诺本周公开市场暂停发行央票,并适时启动逆回购操作的表态,还是为市场吃下了一粒"定心丸",预计春节前资金面不会出现超预期的飙涨.[CN/CN]

中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并罕见公示将视需求进行短期逆回购操作,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.今年春节假期为1月22日-1月28日.[ID:nCN1323760]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.5117/3.6367 2.9225/3.0167 2.7983/2.8967 2.9217/3.0217 2.8583/3.1650

周五 3.3867/3.5150 2.8807/2.9707 2.7757/2.8729 2.9000/3.0000 2.8360/3.1220

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变动 +0.1250/+0.1217 +0.0418/+0.0460 +0.0226/+0.0238 +0.0217/+0.0217 +0.0223/+0.0430

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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