〔中国债市〕人民币利率互换上扬,受居高不下的资金利率推升

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透上海1月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周一上涨.央行承诺适时推出逆回购,却依然不解资金面压力.加之降低存款准备金率的预期屡次落空,资金难现宽裕,推升IRS报价水平.
北京一银行交易员指出,节前不容乐观的资金情况将继续令IRS承压.逆回购不会替代存准率的下调,但下调时点可能後延.
"大家之前觉得要调准备金,後来没调,改逆回购.调应该还是会调,看调的时点吧."他表示.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一居高不下,不过央行承诺本周公开市场暂停发行央票,并适时启动逆回购操作的表态,还是为市场吃下了一粒"定心丸",预计春节前资金面不会出现超预期的飙涨.[CN/CN]
中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并罕见公示将视需求进行短期逆回购操作,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.今年春节假期为1月22日-1月28日.[ID:nCN1323760]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.5117/3.6367 2.9225/3.0167 2.7983/2.8967 2.9217/3.0217 2.8583/3.1650
周五 3.3867/3.5150 2.8807/2.9707 2.7757/2.8729 2.9000/3.0000 2.8360/3.1220
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变动 +0.1250/+0.1217 +0.0418/+0.0460 +0.0226/+0.0238 +0.0217/+0.0217 +0.0223/+0.0430
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r