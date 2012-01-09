〔中国汇市〕人民币兑美元连续收低,仍受国际美元强势拖累(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元连续收低

* 国际美元强势继续拖累中间价

* 市场心态谨慎,仍需关注欧洲局势及中间价指引

路透上海1月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一继续收低,因欧债危机仍无缓和迹象令欧元承压,而国际美元强势依旧,继续拖累人民币兑美元中间价表现,即期汇价亦被动跟随下行.

交易员指出,从盘中交投看,交易区间偏窄,显示市场心态谨慎,追涨和杀跌的力量均不足,短期人民币汇价走向仍需关注欧洲局势及中间价指引.

"欧元上周末继续下探,本来预计(人民币兑美元)中间价最多(低)开到6.32左右,没想到能开到6.3236,现在大家看多也不是,看空也不是,两难啊."华南一银行交易员说.

他表示,目前美国经济表现虽算不上好,但仍相对好於不断爆出负面新闻的欧洲,这也是近期美元指数不断攀高的主要原因,而接下来欧洲的局势仍充满不确定性,欧元的动荡表现可能还会影响人民币汇价走势.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3146 6.3141 6.3199 6.3236 6.3166 6.3095

前述交易员表示,周末结束的全国金融工作会议在人民币汇率方面延续了一贯的表述,对今天的市场表现影响甚微,"都是老生常谈了."

中国总理温家宝在周末结束的金融工作会议上共谈到八项未来金融改革目标,表示下一个时期将继续稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,提高外汇储备经营管理水平;进一步完善人民币汇率形成机制.[ID:nCH0092879]

此外,中国人民银行行长周小川指出,中国目前人民币汇率波动幅度在正负千分之五区间以内,未来随着资本流入流出相对比较均衡,扩大汇率波动幅度的条件会比较成熟,汇率的浮动区间可以进一步扩大,这是由市场供求关系和市场参与者提出的交易决定.[ID:nCN1325242]

亚洲汇市欧元兑美元周一触及16个月低位,受累于周末欧元区传出的负面消息,欧元未来数月存在进一步下滑的风险. [FRX/CN]

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3300/50 6.3410

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3085/05 6.3070

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水391点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3537元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/李宏薇; 审校 曾祥进

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