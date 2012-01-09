〔中港个股〕建行今年或发行400亿元次级债以补充资本--党委书记

路透北京1月9日电---按市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)党委书记王洪章称,今年,建行还将多种渠道充实资本金.此前,建行董事会批准通过发行800亿元人民币次级债,今年可能再将发行剩下400亿元,补充该行资本.

新华社周一援引王洪章表示,建行将积极推广为小微企业量身定做的信贷方式,尝试扩大中小企业集合债和集合票据发行规模,帮助其拓宽融资渠道.

此外,建行还将探索发展创业投资和股权投资基金,带动社会资金投向战略性新兴产业.

"2012年建行信贷规模较上年将略有调整,这对於重点建设项目和小企业都将是好消息."王洪章称.

王洪章表示,对国家调控的房地产行业,高耗能高污染行业等,建行将继续控制信贷投入.但要加大保障房和经济适用房信贷投入,对骨干的钢铁企业亦还要支持.

中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上,再度呼吁要加强信贷对实体经济的支持.他指出要坚持金融服务实体经济的本质要求,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱.[ID:nCN1325414]

此外,对於2012年地方融资平台集中还款可能引发的风险,王洪章并不担忧,"建行对此类贷款一直很慎重.目前以省一级的平台贷款为主,风险可控."

《巴塞尔新资本协议》实施在即,中国国内监管标准又加码,国有商业银行经营压力不言自明.王洪章表示, 两三年内,建行完全能够满足国际标准要求,但离国内新修改的风险权重的监管标准还略有距离.

中国银监会此前发布中国银行业实施新监管标准指导意见,即更加严格的中国版"巴塞尔协议Ⅲ".新标准实施後,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低於11.5%和10.5%.[ID:nCN1781445]

王洪章并称,未来将考虑收购证券公司,逐步完善的综合服务功能,将有助於建行向国际化银行迈出实质性步伐.