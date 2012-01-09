〔中国信用债评级〕大公国际下调10中关村债部分发行人评级,维持债项评级

刊登在中国债券信息网的报告表示,北京地杰通信设备股份有限公司主体评级由BBB+下调至CC;京北方科技股份有限公司主体评级由BBB+下调至BBB-;而北京百奥药业有限责任公司主体评级则由BBB下调至BBB-,其余发行人信用等级维持.

报告指出,三家公司均出现不同程度的亏损.其中地杰通信受市场风险及产品结构单一影响,主营产品销售大幅减少,2010年以来持续严重亏损;京北方系统集成、软件和BPO业务萎缩,未来经营仍可能恶化;而百奥药业主营产品销售订单大幅减少,2010年来主营业务持续亏损.

北京中关村科技担保有限公司和北京中小企业信用再担保有限公司分别为10中关村债提供连带责任担保和再担保仍具很强的增信作用.地杰通信出现偿债困难後,中关村担保已提存地杰通信所需到期兑付全部本金、利息及相关手续费.中关村担保维持很强的担保代偿能力,北京再担保综合实力亦很强.