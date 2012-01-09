〔中国信用债评级〕大公国际下调10中关村债部分发行人评级,维持债项评级

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
* 发行主体: 中关村高新科技中小企业
* 发行量及品种: 0.46亿元两年期集合票据(11中关SMECN1CN1183005=CFXS)
* 评级公司: 大公国际资信评估有限公司
* 评级调整情况: 地杰通信主体评级由BBB+下调至CC
京北方主体评级由BBB+下调至BBB-
百奥药业主体评级由BBB下调至BBB-
其余发行人信用等级维持;债项评级维持AA+
路透上海1月9日电---中国大公国际资信评估有限公司发布最新跟踪评级报告,2010年中关村高新科技中小企业集合的13家发行人中,调降地杰通信、京北方及百奥药业主体信用评级,债项信用评级维持AA+.
刊登在中国债券信息网的报告表示,北京地杰通信设备股份有限公司主体评级由BBB+下调至CC;京北方科技股份有限公司主体评级由BBB+下调至BBB-;而北京百奥药业有限责任公司主体评级则由BBB下调至BBB-,其余发行人信用等级维持.
报告指出,三家公司均出现不同程度的亏损.其中地杰通信受市场风险及产品结构单一影响,主营产品销售大幅减少,2010年以来持续严重亏损;京北方系统集成、软件和BPO业务萎缩,未来经营仍可能恶化;而百奥药业主营产品销售订单大幅减少,2010年来主营业务持续亏损.
北京中关村科技担保有限公司和北京中小企业信用再担保有限公司分别为10中关村债提供连带责任担保和再担保仍具很强的增信作用.地杰通信出现偿债困难後,中关村担保已提存地杰通信所需到期兑付全部本金、利息及相关手续费.中关村担保维持很强的担保代偿能力,北京再担保综合实力亦很强.
地杰通信日前公告称,公司目前经营状况恶化,自主偿债能力较低,已向债券担保人中关村科技担保有限公司申请,请其履行担保责任,确保本金及利息履约兑付.[ID:nCN1320826](完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r