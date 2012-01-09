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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 17:28 BJT

〔中国新债〕福建能源集团周四将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月9日电---中国福建省能源集团有限责任公司周一公告称,将於周四(12日)簿记建档
发行6亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  福建能源集团  12        6      12   1/12簿记建档   中信银行     AA+       1/16       1/17 
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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