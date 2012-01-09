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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 17:31 BJT

〔标题新闻〕韩国YNCC买入约7.5万吨2月下半月石脑油,C&F价格为较日本现货报价每吨高约7.5美元

注:韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)

C&F为成本加运费价

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8C95PJ]

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