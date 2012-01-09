〔企业并购〕瑞银预计资源仍是中资并购重点,兖煤澳洲合并案有望成功(更新版)

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* 中资企业未来仍以天然资源为海外并购重点--瑞银

* 兖煤收购Gloucester的成功机会大

* 瑞银中国并购业务团队人数今年将倍增

路透上海1月9日电---投资银行瑞银UBSN.VX高层预计,中资企业未来几年海外并购仍以天然资源板块为重点,并预计其作为财务顾问参与的中国兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)旗下子公司收购澳洲Gloucester CoalGCL.AX的案子成功机会很大.

除资源板块外,瑞银预计中国企业今年对收购欧美发达国家的优质工业资产的兴趣将日渐浓厚,对於南美、非洲、俄罗斯等新兴市场的投资,亦将采取日渐新颖的交易结构,例如合作收购、少数股权投资及合资,以便在扩张海外业务同时降低投资风险.

此外,瑞银亚洲投资银行部主管金弘毅对媒体表示,"我们觉得澳洲Gloucester已是一家上市公司,大股东也是一个新加坡的上市公司,所以(合并)问题应该比较小,成功的机会还是很大的."

以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业去年12月公布,旗下兖煤澳大利亚透过与Gloucester Coal合并,Gloucester Coal将成为兖煤澳大利亚的全资附属公司,後者并将取代Gloucester Coal间接借壳在澳洲上市.[ID:nCH0091571]

兖煤收购Gloucester只是中资企业在海外资源方面并购的一例而已,去年中资企业在能源领域的并购已占据中国海外并购总额的53%.

瑞银去年还在多个中资企业能源并购案中担任财务顾问,例如中化集团以逾30亿美元收购挪威Statoil(STL.OL)旗下巴西海上油田业务、中国石油(601857.SS)(0857.HK)与英国英力士[INEOS.UL]成立贸易及精炼合资公司、中国三峡集团收购EDP(EDP.LS)21.%股权等.

根据汤森路透统计数据,瑞银是去年中国排名第一的并购交易顾问,以10.3%的市场份额超过排名二三位的花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N),这两家市场份额分别是7.9%和6.9%.

**能源并购仍占半壁江山**

"能源项目占据(中国)海外并购半壁江山的趋势未来几年不会改变."金弘毅指出,出於中国对资源的需求,能源领域可能算是最保险的收购目标.

他说,收购资源首先需要收购企业对资源价格有个合理预期,例如以150美元价格预测未来油价显然是一个偏乐观的报价.另外,收购矿产需考虑包括当地开采的情况、政府的整体环境、税务和成本的控制、当地整体的形象等各种因素.

他还指出,经过10-20年的成长,国内不少民营企业家已面临企业传承的问题,这将给海内外企业带来并购机会.今年或许会有一些跨国企业为建立中国营运平台而收购类似消费品、零售、机械、医疗保健等方面的中资企业.

他说,一些私募基金,尤其是新成立的人民币基金和中国基金,正积极寻求收购优质中资企业少数股权的机会.一旦融资市场回暖,这些基金就会将目标转向控制性股权的收购上.

金弘毅还透露,基於中国本土并购业务的快速成长,瑞银旗下合资券商--瑞银证券有意今年将其投行部门中并购业务团队规模扩大一倍,不过瑞银在亚洲地区的并购团队人数总体保持稳定.(完)