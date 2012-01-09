《中国新债预测》国开行10年固息债利率预测均值3.86%,低於二级水平

* 招标品种: 国开行10年期固息金融债

* 招标金额: 不超过200亿元

* 招标时间: 周二(10日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测均值: 3.86%

* 预测区间: 3.82%-3.90%

路透北京1月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行10年期固息债.路透调查显示,机构认定央行将出手扶助春节前的市场流动性,加之年初新债通常都会供不应求,中期看多的市场主流预期下,本期新债利率市场预测均值为3.86%,低於二级市场水平.

北京一国有银行交易员称,"二级(收益率)下挺快的,机构热情挺高,还是有一些投资需求的."

华南地区一大型银行交易员亦指出,虽然预计近期资金面还是会有小幅波动,但央行已有"稳定军心"之举,年初新债供小於求的实际情况,或让部分机构在惯性推动下追求必须中标,进而拉低本期新债中标利率.

中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]央行最近一次下调存款准备金率在2011年12月,为时隔近三年来首次.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报3.9535%;二级市场上,剩余期限约9.80年的国开行固息债110258券最新双边报价CN110258=CFXM在3.92%/3.87%.

既然年初新债供过於求,本期新债中标收益率是否会大幅走低呢?机构当前主流预期是不会,原因之一是国开行今年的新债供给应该还是比较充足的.

国开行上周四发布2012年部分关键期限债券发行计划,今年将发行12期关键期限债券,合计2,400亿元,期限为五年及10年.[ID:nCN1320288]另外,据路透统计,2011年国开行在银行间债市公开发行了(含续发行)10,649.1亿元金融债.

另外,上海一券商交易员给出的另一原因是,上周五以来二级市场现券收益率已下行不少,当前相近现券收益率成交水平已低於历史均值;加之这期债期限较长,部分前期有参与兴趣的交易力量有减少迹象,配置力量或引导中标利率落于二级水平附近.

同时,市场人士也指出,中石油集团周二将发的10年企业债,也会在一定程度上分流这期债的需求.

中国石油天然气集团公司周一公告称,将於明日招标发行200亿元人民币固息企业债,分为七年期和10年期两个品种,规模各100亿元.其中,10年期票面年利率为Shibor基准利率5.24%,加上基本利差区间-0.55%-0.45%.[ID:nCN1326572]

该期债为国开行今年第一期金融债.具体条款如下:

第1期

---------------------------------------------------

发行总量 不超过200亿元

期限 10年

招标时间 1月10日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 1月16日

起息日 1月16日

分销期 1月11日-1月16日

上市日 1月20日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)