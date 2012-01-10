《交易视点》中国仍存节前下调存准率可能,然债券收益率下降空间有限--中金

路透北京1月10日电---中国大型投行--中金公司最新利率周报指出，中国采购经理人指数(PMI)12月的反弹，并未改变其下行的趋势；逆回购投放流动性的效果不如法定存款准备金率下调，节前下调存准率的可能性依然存在；然资金面难以明显改善，债券收益率下降空间有限。

**春节效应带来PMI暂时性反弹，不改变下行趋势**

12月份中采PMI和汇丰PMI同时出现反弹，但绝对水平都处於历史同期低位，经济并没有完全摆脱收缩区间。

我们认为PMI的反弹很可能只是暂时性的，与今年春节早于往年有关，不代表趋势的变化。

首先，反弹的贡献主要来自於生产，与企业春节前备产有关，因为大量工人返乡会影响1月份的生产，所以企业会将部分产量提早至12月实现。

其次，需求有一定的恢复，但主要是美国经济补库存以及国内春节消费需求转旺这些短期因素造成的，不具有持续性。产成品库存虽然有所下降但仍处於历史高位。从领先指标原材料库存居高不下来看，企业去库存的意愿远不如08年下半年强，所以本轮经济的调整和回升将是一个缓慢的过程，而不像08年那样迅速，相应地工业品价格虽然跌幅没有2008年四季度至2009年一季度幅度那样大，但是也会呈现持续小幅下跌的局面。

**逆回购投放流动性的效果不如法定比率下调**

央行在公开市场的逆回购操作有助於缓解春节前资金面紧张的局面，但如果规模只有去年的3000-4000亿元是不够的，且主要针对的是一级交易商，对中小银行的流动性影响有限，所以我们认为节前下调法定准备金比率的可能性依然存在。

第一，逆回购需要接受资金的银行类机构质押债券，而较大规模的债券质押可能需要动用可供出售账户甚至持有到期账户的债券，对於银行而言并不方便，而且央行能够接受的债券只有央票、国债和政策性银行债，但是近两年这些利率产品的存量占比实际是在下降的，所以逆回购规模的扩大存在一定的瓶颈。

第二，逆回购的对象一般是大型银行，虽然理论上大型银行可以将富裕资金拆借给中小银行，但由於逆回购本身的成本并不低，最终会转嫁至其它金融机构，不利於回购利率的回落。

第三，逆回购的期限一般都不长，而节後公开市场又几乎没有到期量，逆回购集中到期容易引发新的冲击。

鉴於逆回购的使用并不能很理想的解决问题，我们认为最好的方式是下调法定准备金比率0.5个百分点，并适度配合逆回购的操作。

除了逆回购的使用以外，央行在节前也暂停了公开市场操作，节後如果通胀下行趋势得到确立，则1年期央票存在继续停发的可能。

总的来讲，节前资金面难以明显改善，交易型机构的杠杆率难以进一步提高，债券收益率下降空间有限。

**国债净增量上升，中长期品种比例大幅提高**

财政部公布了2012年关键期限国债的发行计划，相对於2011年，可以从中看出有几方面的变化。

第一，尽管关键期限国债的发行支数保持不变，但由於今年记账式国债的到期量少於去年，所以记账式国债的净增量至少较去年增加1500亿元至6500亿元。

第二，7-10年期国债占关键期限国债的比重提高至60%，而财政部如果要保持预算赤字在7000亿元不变，非关键期限的超长期国债的发行支数预计也会增加，所以7年期及其以上品种的占比将达到70%左右。

第三，3-5年记账式国债发行支数的减少可能暗示地方政府债的发行规模会明显增加。

近年来国债的发行期限呈现长期化的趋势，主要是为了减轻未来几年国债集中到期带来的再融资压力。

对於政策性银行而言，在收益率下降的市场环境中，发行中长期债券也有利於锁定较低的融资成本，尤其是对於国开行而言，风险权重为0的政策优惠在2012年年底到期，能否延续政策优惠尚不清楚，因此增加中长期债券的发行也是其优先考虑的策略。

总体来看，利率产品的中长期品种供给增加会在供给层面支持收益率曲线进行陡峭化的形变，但收益率下行的环境也使得市场对中长期品种的投机需求增强，所以供给的增加并不能抑制收益率下降的趋势。(完)

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