(重温稿)《中国新债预测》国开行10年固息债利率预测均值3.86%,低於二级水平

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
* 招标品种: 国开行10年期固息金融债
* 招标金额: 不超过200亿元
* 招标时间: 周二(10日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测均值: 3.86%
* 预测区间: 3.82%-3.90%
路透北京1月9日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行10年期固息债.路透调查显示,机构认定央行将出手扶助春节前的市场流动性,加之年初新债通常都会供不应求,中期看多的市场主流预期下,本期新债利率市场预测均值为3.86%,低於二级市场水平.
北京一国有银行交易员称,"二级(收益率)下挺快的,机构热情挺高,还是有一些投资需求的."
华南地区一大型银行交易员亦指出,虽然预计近期资金面还是会有小幅波动,但央行已有"稳定军心"之举,年初新债供小於求的实际情况,或让部分机构在惯性推动下追求必须中标,进而拉低本期新债中标利率.
中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]央行最近一次下调存款准备金率在2011年12月,为时隔近三年来首次.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报3.9535%;二级市场上,剩余期限约9.80年的国开行固息债110258券最新双边报价CN110258=CFXM在3.92%/3.87%.
既然年初新债供过於求,本期新债中标收益率是否会大幅走低呢?机构当前主流预期是不会,原因之一是国开行今年的新债供给应该还是比较充足的.
国开行上周四发布2012年部分关键期限债券发行计划,今年将发行12期关键期限债券,合计2,400亿元,期限为五年及10年.[ID:nCN1320288]另外,据路透统计,2011年国开行在银行间债市公开发行了(含续发行)10,649.1亿元金融债.
另外,上海一券商交易员给出的另一原因是,上周五以来二级市场现券收益率已下行不少,当前相近现券收益率成交水平已低於历史均值;加之这期债期限较长,部分前期有参与兴趣的交易力量有减少迹象,配置力量或引导中标利率落于二级水平附近.
同时,市场人士也指出,中石油集团周二将发的10年企业债,也会在一定程度上分流这期债的需求.
中国石油天然气集团公司周一公告称,将於明日招标发行200亿元人民币固息企业债,分为七年期和10年期两个品种,规模各100亿元.其中,10年期票面年利率为Shibor基准利率5.24%,加上基本利差区间-0.55%-0.45%.[ID:nCN1326572]
该期债为国开行今年第一期金融债.具体条款如下:
第1期
---------------------------------------------------
发行总量 不超过200亿元
期限 10年
招标时间 1月10日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 1月16日
起息日 1月16日
分销期 1月11日-1月16日
上市日 1月20日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国