〔中港股市〕沪市受数据与总理言论激励大涨2.9%,带动港股由跌转升

* 香港恒指收高1.5%,沪综指大涨2.9%

* 沪市涨势是"昙花一现的技术性反弹"--中金

* 煤炭股跑赢大市,中资银行股强劲

* 空头回补扶助港股收复稍早失地

路透香港1月9日电---中国股市沪综指周一放量收扬2.9%,并创近三个月来最大单日涨幅,受温家宝总理提振股市信心的言论激励,及12月份新增贷款及广义货币(M2)同比增速均超出预期,致信贷持续放松预期升温.

沪市涨势激发对香港上市中资股票的空头回补,助其扳回稍早跌幅.恒生国企指数.HSCE大幅收涨2.4%,并拉抬恒生指数.HSI收涨1.5%.香港与内地股市今日表现优於其他亚股.

中国周末发布的12月数据提振了中资银行股,因数据强化了对央行将逐步放宽政策以支持经济的预期.

中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.[ID:nCH0092875]

沪综指过去两年间累计大跌约33%,为表现最差的亚洲股指之一,因中国当局期间积极收紧货币政策来对抗通胀.