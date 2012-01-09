〔中港股市〕沪市受数据与总理言论激励大涨2.9%,带动港股由跌转升

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
* 香港恒指收高1.5%,沪综指大涨2.9%
* 沪市涨势是"昙花一现的技术性反弹"--中金
* 煤炭股跑赢大市,中资银行股强劲
* 空头回补扶助港股收复稍早失地
路透香港1月9日电---中国股市沪综指周一放量收扬2.9%,并创近三个月来最大单日涨幅,受温家宝总理提振股市信心的言论激励,及12月份新增贷款及广义货币(M2)同比增速均超出预期,致信贷持续放松预期升温.
沪市涨势激发对香港上市中资股票的空头回补,助其扳回稍早跌幅.恒生国企指数.HSCE大幅收涨2.4%,并拉抬恒生指数.HSI收涨1.5%.香港与内地股市今日表现优於其他亚股.
中国周末发布的12月数据提振了中资银行股,因数据强化了对央行将逐步放宽政策以支持经济的预期.
中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.[ID:nCH0092875]
沪综指过去两年间累计大跌约33%,为表现最差的亚洲股指之一,因中国当局期间积极收紧货币政策来对抗通胀.
南京证券分析师温丽君称,目前大盘自身已已无太大下跌空间,刚好借此契机(总理讲话)展开超跌反弹.但"上行有压制,每上行一步压力都很大,只能边走边看,...主要看市场量能变化情况,如果打得快,反弹时间则不会很长."
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r