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货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 18:15 BJT

〔欧洲金融〕德国财长朔伊布勒呼吁,加快希腊新救援协议的谈判进展

路透柏林1月9日电---德国财政部长朔伊布勒周一接受德国电台采访时称,呼吁与希腊就新救援协议的谈判加快进展.(完)

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