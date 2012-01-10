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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 13:44 BJT

更正:〔欧洲汇市〕英镑兑欧元徘徊在16个月高位附近,欧元前景惨淡

(更正:第一条新闻要点应为"英镑兑欧元",非"英镑兑美元")

* 英镑兑欧元一度触及2010年9月以来的高位0.8222英镑,随後回落

* 获利了结令欧元扳回跌幅

* 欧元前景愁云笼罩,区内国家将标售公债

路透伦敦1月9日电---英镑兑欧元周一微跌,但仍徘徊在距离16个月高位不远处,因周末传出更多关於希腊的负面新闻,加剧对欧元区主权融资压力的忧虑,令投资者对欧元持谨慎情绪.

交易商表示,部分市场人士正锁定做空欧元的获利,但在西班牙和意大利本周标售公债前,欧元前景惨淡.此波公债标售被视为关键的市场人气测试.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内升0.3%至0.8269英镑.欧元周末曾触及0.8222英镑低点,为2010年9月来最低.

今日无英国经济数据公布,投资者关注欧元区事件.

Danske Bank银行首席分析师John Hydeskov称,"近期多数市场看空欧元.今早风险意愿有所改善,而一些人试图获利了结欧元兑英镑."

西班牙和意大利的公债标售将检测投资者投资欧元区主权债的意愿.此前周末的一篇报导助燃了欧元区危机加深的担忧.

德国周刊(Der Spiegel)周六报导称,国际货币基金组织(IMF)正在对希腊整顿公共财政和降低债务的能力失去信心.[ID:nCN1324982]

英镑兑美元GBP=D4接近持平,报1.5438美元,徘徊在距离12月低点1.5361不远处.技术分析师称,跌破该水准将再次瞄准2011年低点1.5270.(完)

--编译 梁睿雪/田建华;审校 高琦

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