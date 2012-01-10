去年香港空气污染最严重--报导

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月9日电---《南华早报》周一报导称，去年是香港空气污染最严重的一年。这或引发企业高管出於健康考虑改变业务地点，进一步破坏香港作为亚洲金融中心的形象。
汽车尾气排放是导致香港空气质量恶化的主要原因，这连同珠江三角洲地区的工业污染已经迫使许多金融企业转移到新加坡。
报导援引香港环保署的话称，中环、铜锣湾和旺角商业区三个路边监测站记录的空气污染指数显示，读数超过100的时数占整体的20%以上，这是2005年水平的10倍，当年读数为极高的时数仅占整体监测时数的2%。
香港路边监测站全年性监测空气中的主要污染物，监测结果每小时发布一次。读数若高於100，意味着至少有一种污染物与空气质量目标不符。
报导称，环保人士再次呼吁立即引入新的空气质量目标，并批评政府在此事上故意拖延，以便为大型基建项目让路。
香港环保署将数据偏高归因于天气恶劣、背景污染恶化及车辆老化等。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
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