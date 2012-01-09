〔中国纸业〕"十二五"总产量将年均增长4.6%,污染排放明显下降--新华

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透北京1月9日电---新华社周一报导称,"十二五"(2011-2015年)中国造纸行业生产消费将保持平稳增长,纸及纸板总产量将年均增长4.6%,资源消耗不断降低,污染排放明显下降.
报导援引国家发改委和工信部等共同编制的造纸工业发展"十二五"规划并称,预计2015年全国纸及纸板消费量11,470万吨,纸及纸板总产能约为13,000万吨,总产量达11,600万吨.
同时,规划指出,到2015年末,吨纸浆、纸及纸板的平均取水量将减少18%;吨纸及纸板平均综合能耗(标准煤)由2010年的0.68吨降至0.53吨,较2010年降低22%.
此外,"十二五"期间,全国淘汰落後造纸产能1,000万吨以上,加大废纸回收和利用力度,使中国造纸工业废纸利用率由71.5%提高至72.1%.
中国纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位.此前数据显示,2010年中国纸及纸板生产量9,270万吨,同比增长7.29%;同期消费量9,173万吨,同比增长7.05%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r