〔中国纸业〕"十二五"总产量将年均增长4.6%,污染排放明显下降--新华

路透北京1月9日电---新华社周一报导称,"十二五"(2011-2015年)中国造纸行业生产消费将保持平稳增长,纸及纸板总产量将年均增长4.6%,资源消耗不断降低,污染排放明显下降.

报导援引国家发改委和工信部等共同编制的造纸工业发展"十二五"规划并称,预计2015年全国纸及纸板消费量11,470万吨,纸及纸板总产能约为13,000万吨,总产量达11,600万吨.

同时,规划指出,到2015年末,吨纸浆、纸及纸板的平均取水量将减少18%;吨纸及纸板平均综合能耗(标准煤)由2010年的0.68吨降至0.53吨,较2010年降低22%.

此外,"十二五"期间,全国淘汰落後造纸产能1,000万吨以上,加大废纸回收和利用力度,使中国造纸工业废纸利用率由71.5%提高至72.1%.

中国纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位.此前数据显示,2010年中国纸及纸板生产量9,270万吨,同比增长7.29%;同期消费量9,173万吨,同比增长7.05%.(完)