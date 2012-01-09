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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 18:36 BJT

〔东南亚股市〕多数小涨,受美国和德国经济数据改善提振

路透曼谷1月9日电---周一多数东南亚股市小涨,因投资者买入受国内经济成长支撑的消费和金融股,另外有迹象显示德国和美国经济改善之後,人气恢复.

菲律宾股市.PSI领涨,收高1.3%创五个月高位,不过成交额仅为30日均值的0.22倍.泰国股市.SETI收高0.8%,创两周高位,银行股上涨助其由跌转升.

马来西亚股市.KLSE小涨0.5%;越南股市.VNI收高0.8%,此前越南股市连跌四日,跌幅超过4%.印尼股市.JKSE小涨0.5%;新加坡股市.FTSTI逆势下跌0.9%.

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