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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 22:13 BJT

〔标题新闻〕伊朗证实已在Fordow地下核工厂展开铀浓缩工作,在IAEA的监督下进行-Alam电视台

IAEA:国际原子能机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8C92KO]

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