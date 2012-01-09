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亚洲 | 2012年 1月 9日 星期一 22:29 BJT

〔标题新闻〕韩国央行升息幅度本应再多出65个基点以符合经济基本面--报纸援引央行内部文件

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8C9863]

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