〔美国热股〕DIAMOND OFFSHORE DRILLING称已订购了一台半潜式钻井平台

《独家新闻》叶伦反击议员警告，称美联储有权开展国际监管磋商

路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。