〔美国热股〕DIAMOND OFFSHORE DRILLING称已订购了一台半潜式钻井平台

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透1月9日电---钻井平台承包商DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC(DO.N)称,其旗下部门已以约3亿美元订购了一台半潜式钻井平台.
在周一早盘交易中,该公司股价小涨0.28%,报56.44美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。