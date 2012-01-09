版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 9日 星期一 22:58 BJT

〔瑞郎汇率〕瑞士央行管委会称将以最大决心进一步推进瑞郎汇率目标政策

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐