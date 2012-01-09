〔中国金融〕证监会力推新股发行体制及退市机制等方面的改革--新华社

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透北京1月9日电---中国官方媒体新华社报导称,中国证监会誓言积极推进新股发行(IPO)体制及退市机制方面的改革,并鼓励增加债券发行品种,为投资者提供更多更具投资价值的交易.
证监会新任主席郭树清周一作出上述承诺.尽管中国经济增长势头强劲,但沪综指.SSEC2011年累计下跌21.7%,郭树清一上台就面临这样的局面.
郭树清曾表示他没有救市的计划,但在最近的讲话中,他推出了或许会令人们更加相信中国资本市场将为投资者带来价值的多项举措,.
据新华社的报导,郭树清在全国证券期货监管工作会议上表示,"要进一步改善股票市场价格结构不合理状况,切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差公司股票问题."
郭树清谈到,"今年我们必须继续深化发行体制改革,以充分、完整、准确的信息披露为中心,强化资本约束、市场约束和诚信约束."
郭树清亦提及适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)的步伐,增加其投资额度.逐步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点范围和投资额度.
他说,"我们必须加快培育和发展市场中介机构,进一步扩大对外开放,引进成熟市场的机构、人才、产品和技术,有效提升境内机构的专业服务水平."
据报导,郭树清亦呼吁"强化对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务公司的监管约束."
郭树清表示,"要显着提高公司类债券融资在直接融资中的比重,研究探索和试点推出高收益企业债、市政债、机构债等债券新品种."
新华援引郭树清报导称,将进一步严格退市规则,令股市真正成为"一种适者生存的机制." (完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r