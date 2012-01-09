〔中国金融〕证监会力推新股发行体制及退市机制等方面的改革--新华社

路透北京1月9日电---中国官方媒体新华社报导称,中国证监会誓言积极推进新股发行(IPO)体制及退市机制方面的改革,并鼓励增加债券发行品种,为投资者提供更多更具投资价值的交易.

证监会新任主席郭树清周一作出上述承诺.尽管中国经济增长势头强劲,但沪综指.SSEC2011年累计下跌21.7%,郭树清一上台就面临这样的局面.

郭树清曾表示他没有救市的计划,但在最近的讲话中,他推出了或许会令人们更加相信中国资本市场将为投资者带来价值的多项举措,.

据新华社的报导,郭树清在全国证券期货监管工作会议上表示,"要进一步改善股票市场价格结构不合理状况,切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差公司股票问题."

郭树清谈到,"今年我们必须继续深化发行体制改革,以充分、完整、准确的信息披露为中心,强化资本约束、市场约束和诚信约束."

郭树清亦提及适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)的步伐,增加其投资额度.逐步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点范围和投资额度.

他说,"我们必须加快培育和发展市场中介机构,进一步扩大对外开放,引进成熟市场的机构、人才、产品和技术,有效提升境内机构的专业服务水平."

据报导,郭树清亦呼吁"强化对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务公司的监管约束."

郭树清表示,"要显着提高公司类债券融资在直接融资中的比重,研究探索和试点推出高收益企业债、市政债、机构债等债券新品种."

新华援引郭树清报导称,将进一步严格退市规则,令股市真正成为"一种适者生存的机制." (完)