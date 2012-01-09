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市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 23:23 BJT

〔美国热股〕戴尔执行长称将利用公司的充裕现金流进行收购

路透班加罗尔1月9日电---戴尔(Dell Inc) DELL.O执行长戴尔(Michael Dell)周一表示,将利用公司充裕的现金流进行收购.

戴尔长期以来一直依靠全球政府、企业和消费者科技支出来生存,目前该公司已将业务多元化,不再仅专注于硬件,而是扩张至利润率较高的服务领域,但步伐慢于一些竞争对手.

在周一早盘交易中,戴尔股价上涨0.52%,至15.42美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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