版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 9日 星期一 23:23 BJT

〔美国热股〕甲骨文诉思爱普专利侵权案遭遇波折,前者股价小跌

路透1月9日电---美国一位法官周五裁定,在甲骨文(Oracle)ORCL.O决定是否会不服下级法庭关於损失赔偿金的判决前,该公司不能对判决结果提起上诉,该判决要求甲骨文下调针对思爱普(SAP)(SAPG.DE)(SAPG.DE)专利侵权案13亿美元的索赔额度.

在周一早盘交易中,甲骨文股价下跌0.09%,报26.85美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐