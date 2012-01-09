〔美国数据〕11月消费者信贷猛增203.7亿美元,录得2001年来最大单月升幅

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透华盛顿1月9日电---一份美国联邦储备委员会报告周一显示,美国11月消费者信贷猛增203.7亿美元,录得2001年来最大单月升幅,10月修订後为增加60.2亿美元.
美国11月消费者信贷升幅较路透调查分析师得出的增长70亿美元的预估高出近两倍.
包括学生贷款和汽车贷款在内的11月非循环贷款增加147.8亿美元,10月修正後为增加53.4亿美元.
主要用於衡量信用卡使用情况的循环贷款增加56亿美元,为连续第三个月增长.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。