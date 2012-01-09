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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 04:16 BJT

〔美国数据〕11月消费者信贷猛增203.7亿美元,录得2001年来最大单月升幅

路透华盛顿1月9日电---一份美国联邦储备委员会报告周一显示,美国11月消费者信贷猛增203.7亿美元,录得2001年来最大单月升幅,10月修订後为增加60.2亿美元.

美国11月消费者信贷升幅较路透调查分析师得出的增长70亿美元的预估高出近两倍.

包括学生贷款和汽车贷款在内的11月非循环贷款增加147.8亿美元,10月修正後为增加53.4亿美元.

主要用於衡量信用卡使用情况的循环贷款增加56亿美元,为连续第三个月增长.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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