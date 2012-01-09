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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 00:07 BJT

〔USDA报告〕1月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月9日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 01/05/12 12/29/11 12/29/11 01/06/11

初值 修正值 前值

小麦 10,784 13,366 13,359 25,776

燕麦 0 0 0 0

大麦 8 0 0 9

玉米 33,899 25,132 24,653 21,082

高粱 1,107 1,725 1,725 3,392

大豆 31,969 36,503 34,056 38,962

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 606,844 681,922

燕麦 356 59

大麦 5,598 4,473

玉米 581,945 601,288

高粱 30,136 53,507

大豆 600,447 844,676

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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