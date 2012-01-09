〔USDA报告〕1月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透1月9日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 01/05/12 12/29/11 12/29/11 01/06/11
初值 修正值 前值
小麦 10,784 13,366 13,359 25,776
燕麦 0 0 0 0
大麦 8 0 0 9
玉米 33,899 25,132 24,653 21,082
高粱 1,107 1,725 1,725 3,392
大豆 31,969 36,503 34,056 38,962
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 606,844 681,922
燕麦 356 59
大麦 5,598 4,473
玉米 581,945 601,288
高粱 30,136 53,507
大豆 600,447 844,676
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。