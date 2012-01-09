版本:
中国
债券 | 2012年 1月 10日 星期二 00:19 BJT

〔标题新闻〕欧盟官员雷恩称,巩固匈牙利央行独立性是该国获得欧盟和IMF救助的前提条件之一

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8C4000]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐