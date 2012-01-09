〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.050%,投标倍数为4.84

全球贵金属：索罗斯在第四季退出黄金股，Paulson亦减持SPDR Gold份额

路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股，Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust的持有份额，同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。