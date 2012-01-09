〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.050%,投标倍数为4.84

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透华盛顿1月9日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.050
中值 0.045
低值 0.030
投资 0.051
价格 99.974722
高值得标比率 83.96%
投标倍数 4.84
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 27,000,489,300
总投标 130,733,241,300
竞争性投标得标 25,587,748,000
非竞争性投标得标 700,941,300
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/01/12
到期日 2012/07/12
CUSIP码 9127955W7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透悉尼2月15日 - 澳洲最大的抵押贷款业务银行--澳洲联邦银行(CBA)周三公布了创纪录的上半年现金利润，这得益于投资者进军澳洲火热楼市的需求激增。
路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股，Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust的持有份额，同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。