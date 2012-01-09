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债券 | 2012年 1月 10日 星期二 00:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.050%,投标倍数为4.84

路透华盛顿1月9日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.050

中值 0.045

低值 0.030

投资 0.051

价格 99.974722

高值得标比率 83.96%

投标倍数 4.84

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,489,300

总投标 130,733,241,300

竞争性投标得标 25,587,748,000

非竞争性投标得标 700,941,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/01/12

到期日 2012/07/12

CUSIP码 9127955W7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 于春红;审校 利棣儿

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