〔欧洲汇市〕英镑兑欧元持於16个月高位附近,欧元区债务忧虑打压欧元

* 英镑兑欧元持於2010年9月来的最高位附近

* 获利了结为欧元提供一些支持

* 市场等待意大利和西班牙公债标售,欧元前景蒙上阴霾

路透伦敦1月9日电---英镑兑欧元周一收在16个月高位附近,投资者对欧元持谨慎态度,周末希腊传出更多负面消息,加重投资者对欧元区国家融资压力的担忧.

欧元兑英镑EURGBP=D4略高於周末触及的低位0.8222英镑,此为2010年9月来最低水平.

欧元从日内高位0.8277英镑回落,之前因部分市场人士在欧元升至日高後对欧元空头头寸进行了结获利而推升欧元.欧元兑英镑尾盘持平在0.8240英镑.交易商称,欧元上方止损指令在约0.8285-90英镑.

市场人士说,在本周稍後举行的西班牙和意大利举行公债标售前,欧元前景蒙上阴霾.这些标售将是对市场人气的重要考验.

德国明镜周刊周六报导称,国际货币基金组织(IMF)正在对希腊整顿公共财政和降低债务的能力失去信心.[ID:nCN1324982]而一德国财长顾问对希腊报章表示,希腊债务减记50%并不足够.

德法两国周一也警告称,在与债权银行就换债达成协议,并推进就避免可能的违约提前达成协议前,希腊将无法获得更多的援助贷款.

近几周英镑因投资者规避欧债危机而受提振,FX Pro首席策略师Michael Derks称,这趋势很可能持续.

本周英国没有重要的经济数据公布,英镑投资者可能关注周四英国央行的政策决定.料决策者将保持利率在0.5%不变,且维持资产购买目标在2,750亿英镑不变.

英镑兑美元GBP=D4攀升0.1%,至1.5451美元,距离12月低位1.5361美元不远.技术分析师说,若英镑跌穿该水准,英镑下一个目标将在2011年低位1.5270美元.

市场人士表示,英国清算行将美元兑换为英镑以支付股息,对英镑提供一些支持.

摩根士丹利策略师在一份报告中表示,预期英镑兑美元任何反弹均会受到限制,且英镑反弹将提供良好的卖出机会.

"尽管近期一些经济数据优於预期,但英国基本面状况仍然不稳定,且英国在欧元区的敞口可能持续令英镑兑美元承压,"他们写道.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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