〔美国热股〕谷歌股价下跌,因收购对象摩托罗拉移动发出营收警告

路透1月9日电---全球互联网搜索引擎巨擘谷歌(Google)(GOOG.O)股价周一下跌近4%,此前智能手机生产商摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)警告称,通常表现最佳的第四季营收或不及华尔街预期[ID:nCT0496473],令人们担忧谷歌对摩托罗拉移动即将完成的收购,进而拖累前者股价.

价值125亿美元的收购料将在今年初完成.

通过收购摩托罗拉移动,谷歌将能开发出自己的硬件和软件高度一体化的智能手机系列,以与iPhone生产商苹果(AAPL.O)竞争.

在周一午盘交易中,谷歌股价下跌0.858%,报38.13美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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