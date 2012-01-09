〔美国热股〕谷歌股价下跌,因收购对象摩托罗拉移动发出营收警告

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透1月9日电---全球互联网搜索引擎巨擘谷歌(Google)(GOOG.O)股价周一下跌近4%,此前智能手机生产商摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)警告称,通常表现最佳的第四季营收或不及华尔街预期[ID:nCT0496473],令人们担忧谷歌对摩托罗拉移动即将完成的收购,进而拖累前者股价.
价值125亿美元的收购料将在今年初完成.
通过收购摩托罗拉移动,谷歌将能开发出自己的硬件和软件高度一体化的智能手机系列,以与iPhone生产商苹果(AAPL.O)竞争.
在周一午盘交易中,谷歌股价下跌0.858%,报38.13美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 母红
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。