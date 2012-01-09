版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 02:25 BJT

〔美国热股〕通用汽车CEO称今年将聚焦盈利而不是美国市场占有率

路透底特律1月9日电---通用汽车(GM.N)首席执行官艾克森(Dan Akerson)称,该公司将聚焦在保持盈利,而非保住美国市场占有率的增长.

"较之市场占有率,我更重视盈利,"艾克森在底特律的汽车展上表示,"我们是大规模汽车制造商,规模对我们很重要,但显然我们在2012年将关注利润率和盈利能力,"他说.

艾克森指出,通用汽车的美国市场占有率连续第二年增加,为1977年来首次.

在周一午盘後,该公司股价小涨0.39%,报23.01美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐