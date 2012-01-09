〔英国债市〕英债尾盘受提振上扬,因股市人气低迷

路透伦敦1月9日电---英国公债周一尾盘上扬,之前欧洲股市转升为跌,因市场担忧意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)的供股和美国企业业绩期的表现.

3月英债期货FLGH2日内上扬27个跳动点,至116.75,与可比德债期货FGBLH2表现一致.美国公债也上扬,而英国股市.FTSE则收跌约0.6%.打压风险意愿的因素之一是意大利裕信银行首日供股,供股权价格重挫65%.

英债今日多数时间在平盘之下交投,但在美股开盘和美国公债上扬後反弹.

英国央行购买17亿英镑3-10年期英债令五年和七年期英债受益,10年和30年期英债则受供应将至拖累走低.

英国将於周二标售7亿英镑2047年到期的通膨保值公债,周三将标售30亿英镑指标10年期公债.

策略师还表示,上周五宣布的将在未来两周内进行的2052年到期公债银团销售令超长期公债承压.

10年期英债GB10YT=RR收益率跌2个基点,至2.01%,较可比德债收益率差持稳在16个基点.五年期英债GB5YT=RR收益率跌3个基点,报1.03%.30年期公债GB30YT=RR收益率回落1个基点,报3.05%.

英国央行将於周三和周四举行货币政策委员会会议.经济学家预计,央行将保持10月批准的为期四个月的750亿英镑英债购买计划不变.多数经济学家预计,央行将在2月会议上批准将购债规模再扩大500亿英镑.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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